Landtag Schwarz will Dialog über Zukunft der Küstenfischerei Von dpa | 15.06.2023, 14:24 Uhr

Die Zukunft der Küstenfischerei an Nord- und Ostsee beschäftigt auch den Landtag. Die Fischerei sei nicht nur identitätsstiftend für das Land, sondern trage zum Tourismus bei, sagte der SPD-Fischereipolitiker Thomas Hölck am Donnerstag im Landtag. Notwendig sei ein ehrliches Bekenntnis der Politik. Gemeinsam mit dem SSW forderte seine Fraktion von der Landesregierung den Start eines Dialogprozesses zur Zukunft der Branche. Darüber und über einen Alternativantrag der Koalition will der Landtag im Umwelt- und Agrarausschuss beraten.