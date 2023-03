Heizung Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild up-down up-down Energie Schwarz kritisiert Umsetzung der Heizkostenhilfe durch Bund Von dpa | 13.03.2023, 11:58 Uhr

Schleswig-Holsteins Verbraucherschutzminister Werner Schwarz hat die Bundesregierung im Zusammenhang mit der Umsetzung der Heizkostenhilfe kritisiert. „Die Hängepartie des Bundes muss endlich ein Ende haben. Es kann nicht sein, dass man den Bürgerinnen und Bürgern vor Weihnachten ein Entlastungspaket ankündigt und nun wird nicht geliefert“, sagte der CDU-Politiker am Montag in Kiel. Zentrale Fragen der Finanzierung seien trotz zahlreicher Bund-Länder-Gespräche aktuell noch vollkommen ungeklärt. Viele Menschen in Schleswig-Holstein warten nach Angaben des Ministeriums infolge der Energiekrise auf die vom Bund bereits Mitte Dezember angekündigte staatliche Förderung für das Heizen mit Heizöl, Holz, Pellets und Flüssiggas.