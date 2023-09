Landwirtschaftsminister Schwarz kritisiert mögliche Kürzungen im Agrarbereich Von dpa | 12.09.2023, 12:19 Uhr | Update vor 41 Min. Werner Schwarz Foto: Felix Kästle/dpa up-down up-down

Schleswig-Holsteins Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU) hat Pläne der Bundesregierung zu Einschränkungen bei der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz kritisiert. „Sollten die Kürzungen in Höhe von 293 Millionen Euro im parlamentarischen Verfahren so beschlossen werden, hätte dies massive finanzielle Auswirkungen für die Länder“, teilte der Vorsitzende der Agrarministerkonferenz am Dienstag mit.