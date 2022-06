FOTO: Andre Klohn up-down up-down Der SPD-Politiker Thomas Losse-Müller sitzt an seinem Schreibtisch im Landtag von Schleswig-Holstein. Foto: Andre Klohn/dpa/Bildarchiv Regierung Schwarz-Grüner Koalitionsvertrag für SPD absolut mangelhaft Von dpa | 23.06.2022, 15:05 Uhr

Die Koalitionsvereinbarungen von CDU und Grünen in Schleswig-Holstein sind aus Sicht von SPD-Fraktionschef Thomas Losse-Müller völlig unzureichend, um die Herausforderungen dieser Zeit zu bewältigen. Der Oppositionsführer warf CDU und Grünen am Donnerstag Wohlfühlpopulismus im Interesse des gemeinsamen Machterhalts vor. So seien deutlich zu wenig Investitionen geplant, um die für 2040 postulierte Klimaneutralität zu erreichen. „Der grünen Finanzministerin ist die schwarze Null wichtiger als der Klimaschutz“, kritisierte Losse-Müller. Ohne Steuern zu erhöhen oder Schulden zu machen, sei es nicht möglich, das Klimaziel 2040 zu erreichen.