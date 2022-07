ARCHIV - Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold und Ministerpräsident Daniel Günther. Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild FOTO: Marcus Brandt up-down up-down Landespolitik Schwarz-grüne Landesregierung beschließt 100-Tage-Programm Von dpa | 14.07.2022, 12:35 Uhr | Update vor 34 Min.

Nach Koalitionsverhandlungen und Regierungsbildung will Schwarz-Grün in Schleswig-Holstein jetzt richtig mit der Arbeit loslegen. Wichtige Projekte sind in einem 100-Tage-Programm festgelegt.