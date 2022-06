Sehen sich auf einem guten Weg: Daniel Günther, Monika Heinold und Aminata Touré (v. l.). FOTO: Frank Molter Koalitionsverhandlungen in Kiel Schwarz-Grüne Koalition geht mit Daniel Günther auf die Zielgerade Von Kay Müller | 15.06.2022, 17:33 Uhr

Sie wollen bis zum kommenden Mittwoch alles in trockenen Tüchern haben: Die Chefverhandler von CDU und Grünen sehen sich auf einem guten Weg zu ersten schwarz-grünen Koalition in der Geschichte Schleswig-Holsteins. Was sie schon vereinbart haben, lesen Sie auf shz.de.