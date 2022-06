Montage von Solarpaneelen: Bei Neubauten in Schleswig-Holstein soll das zur Pflicht werden. FOTO: IMAGO/Rolf Poss Kieler Koalitionsverhandlungen Schwarz-Grün plant in Schleswig-Holstein Solarpflicht für Neubauten Von Henning Baethge | 20.06.2022, 20:00 Uhr

Die angehende Landesregierung will die Ökostromerzeugung im Norden verdoppeln und das nördlichste Bundesland zum ersten klimaneutralen der Republik machen. Wie sie das schaffen will – und was Kritiker dazu sagen.