Schwarz gekleideter Mann in Nortorf nach Bedrohung gesucht Von dpa | 20.07.2023, 16:11 Uhr

Die Polizei sucht einen schwarz gekleideten Mann, der mehrere Menschen in Nortorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) bedroht haben soll. Zu den Vorfällen kam es am Mittwochnachmittag und -abend, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Mann trug zur schwarzen Kleidung eine schwarze Kapuze und eine schwarze Corona-Maske.