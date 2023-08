Verbraucherschutzminister Schwarz: „Es muss drin sein, was draufsteht“ Von dpa | 15.08.2023, 13:53 Uhr Einkauf Foto: Sven Hoppe/dpa/Symbolbild up-down up-down

Verbraucherschutzminister Werner Schwarz (CDU) will den gesundheitlichen Verbraucherschutz in Schleswig-Holstein weiter stärken. Die Menschen müssten sicher sein können, dass ihre Lebensmittel gesundheitlich unbedenklich, hygienisch einwandfrei und richtig gekennzeichnet sind, teilte er am Dienstag zu einem Besuch im Landeslabor Schleswig-Holstein (LSH) in Neumünster mit. „Es muss drin sein, was draufsteht.“ Jeder, der Teil der Wertschöpfungskette ist, müsse die ihm per Gesetz vorgegebene Verantwortung für die Sicherheit seiner Produkte übernehmen.