Lübeck Schuss abgegeben und Mann angefahren: Frau festgenommen Von dpa | 12.10.2023, 21:11 Uhr | Update vor 16 Min.

Eine 35-jährige Frau soll in Lübeck mit einem Luftgewehr auf eine Menschengruppe geschossen und einen 31-jährigen Mann angefahren haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten, wurde die Frau nach dem Vorfall am Mittwochabend festgenommen. Der 31-Jährige sei leicht verletzt worden, als die Frau mit ihrem Wagen über sein Bein gefahren sei, hieß es. Er kam den Angaben zufolge in ein Krankenhaus.