Normalbetrieb Schulzentrum Ahrensburg wieder mit regulärem Unterricht Von dpa | 07.03.2023, 08:39 Uhr

Am Schulzentrum in Ahrensburg, an dem zuletzt Schmierereien mit Gewaltandrohungen für Unruhe gesorgt hatten, ist am Dienstag wieder normaler Unterricht angeboten worden. „Ich habe bislang nichts anderes gehört und das beruhigt mich sehr. Es bleibt dabei, es findet regulärer Unterricht statt“, sagte eine Sprecherin des Bildungsministeriums am Dienstag in Kiel.