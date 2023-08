In diesem Artikel erfährst Du: Was bei der Schuleingangsuntersuchung alles getestet wird.

Welche Kompetenzen ein Kind mitbringen sollte, wenn es in die Schule kommt.

Was den Ärzten in den vergangenen Jahren aufgefallen ist.

Jedes Kind, das in die Schule kommen soll, muss vorher zur Schuleingangsuntersuchung – so sieht es

das Schulgesetz vor. Durchgeführt werden diese Untersuchungen von Ärzten und Medizinischen Fachangestellten des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes des Gesundheitsamtes.

Während der gut 60-minütigen Untersuchung werden ganz unterschiedliche Dinge getestet. Kann das Kind gut hören und sehen? Ist die motorische Entwicklung altersgerecht? Kann das Kind Zusammenhänge erkennen?

Schuluntersuchung ist kein Test

„Die Schuluntersuchung ist kein Test, sondern eine Untersuchung. Sie ist dafür da, Defizite ausfindig zu machen und entsprechende Förderungen anzubieten“, sagt Dr. Inka Kühne, Leiterin des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes der Stadt Flensburg. „Da fällt keiner durch“, sagt sie.

Mit einigen wenigen Ausnahmen werde jedes Kind eingeschult. Frühgeborene mit Defiziten, Kinder mit einer schweren Erkrankung oder die, die mit starken sozialen Problemen kämpfen, können in Ausnahmefällen durch das Schulamt beurlaubt werden. Heißt: Das Kind kann ein weiteres Jahr den Kindergarten besuchen und Förderung erhalten.

Schuleingangsuntersuchung ist kein Intelligenztest

Wenn ein Kind beispielsweise eine gute Wahrnehmung hat, motorisch und körperlich soweit fit ist, aber mit dem Sprechen noch Probleme hat, werde eine Sprachförderung empfohlen. „Wir gucken uns immer das Gesamtbild an und behalten alles im Auge“, sagt Dr. Kühne und merkt an, dass die Schuleingangsuntersuchung „kein Intelligenztest“ sei.

Frau Dr. Kühne führt seit vielen Jahren Schuleingangsuntersuchungen durch.

Diese Tests werden mit dem Kind gemacht

Neben der Untersuchung der körperlichen Gesundheit werden im Wesentlichen vier Bereiche getestet. Dies sind die sprachliche Entwicklung und die Prüfung der fein- und grobmotorischen Fähigkeiten. Ob und wie ein Kind seitwärts hüpfen und auf einem Bein stehen und springen kann, zeigt die Fähigkeiten im Bereich der Grobmotorik. Für die Beurteilung der Feinmotorik wird geschaut, wie das Kind zum Beispiel einen Stift hält.

Die Testung der visuellen Wahrnehmung erfolgt, indem das Kind in einem Bild logische Dinge ergänzen muss. Beispielsweise sollte ein Kind bei einem Zug die richtigen Wagons wählen, die in Form und Farbe zu den anderen passt. Bei der auditiven Wahrnehmung müssen sogenannte „Pseudowörter“, also Quatschwörter, richtig nachgesprochen werden. Außerdem wird eine klassischer Seh- und Hörtest durchgeführt.

„Es kann immer mal sein, dass ein Kind in einem Bereich besser abschneidet als in dem anderen. Weil wir uns aber das Gesamtbild anschauen, können wir gut sehen, wo und ob es überhaupt Förderbedarf gibt“, so Dr. Kühne. Hat ein Kind Defizite, dann kann der Arzt der Schule mitteilen, dass das Kind einen zusätzlichen oder einen sonderpädagogischen Förderbedarf hat und die Schule so auf das Kind vorbereiten.

Für den Besuch einer Grundschule sollte ein Kind im besten Fall folgenden Dinge beherrschen:

Würfelzahlen erkennen

Mit einer Schere schneiden

Einen Stift richtig halten

Einfache Bilder abmalen

Farben und Formen benennen

Bis zwanzig zählen

Den eigenen Namen schreiben können

Vorbereitung nicht nötig

Eine spezielle Vorbereitung ist nicht notwendig. Es sei ja keine Prüfung, sondern eine Untersuchung, so die Ärztin. Lediglich der Impfausweis zur Überprüfung des Impfstatus nach STIKO Empfehlung und das Vorsorgeheft sollten mitgebracht werden. Wenn es Grunderkrankungen oder chronische Erkrankungen gibt, sollten ärztlichen Berichte mitgenommen werden.

Dr. Inka Kühne und ihre Kollegen führen bereits seit vielen Jahren diese Schuleingangsuntersuchungen durch. Und auch hier machen die Coronafolgen nicht Halt. Durch unter anderem in der Pandemie nicht stattgefundene Förderungen in der Kita, haben sich bei den Kindern mit bereits vorhandenen Defiziten diese ohne Förderung eher noch verstärkt. Zahlen hierzu liegen derzeit noch nicht vor.