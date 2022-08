Sollte es in SH eine Schuluniform geben? FOTO: IMAGO/moodboard up-down up-down Umfrage des Tages Schulstart in SH: Sollte es auch bei uns eine Schuluniform geben? Von shz.de | 12.08.2022, 06:38 Uhr

Am 17. August starten in Schleswig-Holstein die Erstklässler in ihren Schulalltag. Neben den hohen Kosten für die Erstausstattung, die die Eltern zu verkraften haben, ist auch der Druck auf die Kleinen groß: Wer hat sein Outfit farblich am besten auf Ranzen, Mäppchen und Turnbeutel abgestimmt? Wären Schuluniformen die bessere Alternative?