Nur noch ein paar Tage und dann ist es so weit: Tausende Kinder kehren zurück in die Schule oder starten in einen neuen Lebensabschnitt. Die meisten Eltern haben sich schon vor Wochen mit den wichtigsten Fragen auseinandergesetzt: Welcher Schulranzen eignet sich? Was gehört in die Schultüte? Und wie kommt mein Kind sicher zur Schule? Kurz vor Schulstart haben wir noch ein paar Tipps zusammengefasst. Darauf sollte man am ersten Tag – und natürlich auch danach – achten.

Ranzen und Materialliste: Die richtige Ausstattung zum Schulstart

Der richtige Ranzen muss gut sitzen und darf nicht zu schwer sein. Foto: Patrick Seeger

Den richtigen Schulranzen werdet ihr bestimmt schon haben. Geht vor dem Schulstart mit eurem Kind durch, was in den Ranzen kommt und testet, ob es den Ranzen mit Inhalt gut tragen kann. Schaut auch noch einmal, ob ihr alles gekauft habt, was auf der Liste der Schule steht.

Habt ihr schon ältere Kinder? Dann fragt, ob sie ihren Ranzen gepackt haben, damit der Morgen nicht im Chaos endet.

Mehr Informationen: Zahlen zum Schulstart größer als Größer als Zeichen Für mehrere hunderttausend Schülerinnen und Schüler in Schleswig-Holstein hat am 28. August nach den sechswöchigen Sommerferien wieder der Alltag begonnen. Etwa 368.200 Kinder und Jugendliche werden in diesem Schuljahr in den 795 öffentlichen allgemeinbildenden Schulen und Berufsschulen unterrichtet. Das sind rund 0,5 Prozent Schüler mehr als im Vorjahr. Rund 24.500 Kinder werden nach Angaben des Bildungsministeriums eingeschult.

Auf Infos und Regeln der Schule achten

Infos zur Schule finden sich oft auf einer eigenen Webseite. Foto: IMAGO/David Inderlied/Kirchner-Media

Macht euch vor Schulstart oder Schulwechsel mit den Regeln der jeweiligen Schule vertraut. Wie und wo melde ich mein Kind ab, wenn es krank ist? Wie kann ich den Klassenlehrer erreichen? In den meisten Fällen geben die Schule Infozettel raus oder veröffentlichen diese auf ihren Webseiten.

Wichtig vor dem Schulstart nach den Sommerferien: Den Schulweg kennen

Nicht nur Kinder müssen auf dem Schulweg aufpassen, sondern auch Autofahrer. Foto: Stefan Sauer

Wenn eurer Kind selbstständig in die Schule geht, sollte es den Schulweg kennen. Insbesondere an Gefahrenstellen ist Vorsicht geboten. Auch wenn ihr den Weg schon einmal abgelaufen seid: Noch einmal kann nicht schaden.

Kleidung zum Wohlfühlen für den Schulstart

Wichtig ist, dass sie Kinder in ihrer Kleidung wohlfühlen. Foto: Robert Schlesinger

Am ersten Schultag will man sich wohlfühlen. Dazu gehört auch die richtige Kleidung. Achtet nicht nur darauf, dass euer Kind angemessen und wetterfest gekleidet ist, sondern auch, dass es sich wohlfühlt. Überlegt gemeinsam, was es anziehen möchte und legt die Kleidung für den Morgen bereit.

Die Kleidung am Abend vor Schulstart rauszulegen kann auch bei älteren Kindern eine Menge Frust am morgen vermeiden.

Wichtig nach sechs Wochen Sommerferien: Richtig Ausschlafen vor dem Schulstart

Mit einer guten Geschichte lässt es sich besser einschlafen. Foto: Martin Gerten

Ausreichend Schlaf ist für Kinder jeden Altern wichtig. Am Abend vor dem Schulstart ist euer Kind vielleicht besonders aufgeregt. Vielleicht hilft es, wenn ihr noch einmal gemeinsam den morgigen Tag besprecht oder eine Geschichte lest.

Ein gutes Frühstück erleichtert den Schulstart

In eine Brotdose gehört ausgewogeness Essen. Foto: IMAGO/Svetlana Karner

Kinder sollten nie aus dem Haus gehen, ohne etwas gegessen zu haben. Auch wenn eurer Kind am ersten Tag nervös ist: Ermutigt es, etwas zu sich zu nehmen. Genauso wichtig ist aber auch das, was in die Brotdose kommt. Packt von allen etwas rein: Ein Pausenbrot, etwas Obst und auch etwas Süßes darf mit rein. Natürlich solltet ihr nicht vergessen, auch etwas zum Trinken einzupacken.

Reflektoren retten Leben

Mit Reflektoren sehen insbesondere Autofahrer die Kinder in der Dunkelheit besser. Foto: Imago Images/U. J. Alexander

Auch wenn es morgens noch hell ist: Reflektoren und helle Kleidung sind im Straßenverkehr wichtig. Egal ob ABC-Schütze oder Teenager: Schulranzen, Jacke und Fahrrad sollten vor Schulstart mit ausreichend Reflektoren ausgestattet sein.

Ein Platz zum Arbeiten

Beim Lernen brauchen Kinder viel Platz. Ein Schreibtisch sollte Stauraum und genügend Licht bieten. Foto: Jens Kalaene

Denkt daran, dass eurer Nachwuchs ab jetzt Hausaufgaben machen und lernen muss. Dazu braucht es einen Ort, an dem er ruhig ist und wo sie genug Platz zum Lesen, Schreiben und Rechnen haben. Achtet auch auf einen bequemen Stuhl und ausreichend Licht.

Wie war der erste Tag nach dem Schulstart?

Der erste Schultag ist nicht nur für Kinder aufregend. Foto: IMAGO/Svetlana Karner

Als Eltern wollt ihr natürlich wissen, wie der erste Tag war – egal in welche Klasse eurer Kind geht. Besprecht, was in der Schule gemacht wurde, was gut war und was vielleicht nicht. Ermutigt es positiv zu bleiben, wenn der erste Tag nicht so verlief wie erhofft.