Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hat für die kommenden Jahre Schleswig-Holsteins Ferien nach hinten verschoben. Die Familien in SH gehören damit für einige Jahre nicht mehr zu den ersten, die bundesweit in den Urlaub fahren können. Hier finden Sie eine aktuelle Übersicht über die kommenden Ferientermine in Schleswig-Holstein.

* Auf den Nordseeinseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen enden die Sommerferien eine Kalenderwoche früher, und die Herbstferien fangen eine Woche früher an.

Ferien im Schuljahr 2023/24

Sommerferien 17. Juli 2023 26. August 2023 Herbstferien 16. Oktober 2023 27. Oktober 2023 Weihnachtsferien 27. Dezember 2023 6. Januar 2024 Osterferien 2. April 2024 19. April 2024 Himmelfahrt 10. Mai 2024 11. Mai 2024

Ferien im Schuljahr 2024/25

Sommerferien 22. Juli 2024 31. August 2024 Herbstferien 21. Oktober 2024 1. November 2024 Weihnachtsferien 19. Dezember 2024 7. Januar 2025 Osterferien 11. April 2025 25. April 2025 Himmelfahrt 30. Mai 2025

Ferien im Schuljahr 2025/26

Sommerferien 28. Juli 2025 6. September 2025 Herbstferien 20. Oktober 2025 30. Oktober 2025 Weihnachtsferien 19. Dezember 2025 6. Januar 2026 Osterferien 26. März 2026 10. April 2026 Himmelfahrt 15. Mai 2026

Ferien im Schuljahr 2026/27

Sommerferien 4. Juli 2026 15. August 2026 Herbstferien 12. Oktober 2026 24. Oktober 2026 Weihnachtsferien 21. Dezember 2026 6. Januar .2027 Osterferien 30. März 2027 10. April 2027 Himmelfahrt 7. Mai .2027

Ferien im Schuljahr 2027/28

Sommerferien 3. Juli 2027 14. August 2027 Herbstferien 11. Oktober 2027 23. Oktober 2027 Weihnachtsferien 23. Dezember 2027 8. Januar 2028 Osterferien 03. April 2028 15. April 2028 Himmelfahrt 26. Mai 2028

Ferien im Schuljahr 2028/29

Sommerferien 24. Juni 2028 4. August 2028 Herbstferien 16. Oktober 2028 30. Oktober 2028 Weihnachtsferien 21. Dezember 2028 5. Januar 2029 Osterferien 23. März 2029 6. April 2029 Himmelfahrt 11. Mai 2029

Ferien im Schuljahr 2029/30

Sommerferien 23. Juni 2029 3. August 2029 Herbstferien 8. Oktober 2029 19. Oktober 2029 Weihnachtsferien 21. Dezember 2029 8. Januar 2030 Osterferien 8. April 2030 20. April 2030 Himmelfahrt 31. Mai 2030

Ferien im Schuljahr 2030/31

Sommerferien 8. Juli 2030 17. August 2030 Herbstferien 14. Oktober 2030 25. Oktober 2030 Weihnachtsferien 20. Dezember 2030 6. Januar 2031 Osterferien 28. März 2031 10. April 2031 Himmelfahrt 23. Mai 2031

Angaben laut Land Schleswig-Holstein/Ferienverordnung und ohne Gewähr.