Bildung Schule im Norden startet nach den großen Ferien am Montag Von dpa | 23.08.2023, 01:48 Uhr

Für rund 368.000 Mädchen und Jungen heißt es von Montag an wieder: Tasche packen und ab in die Schule, die Ferien sind zu Ende. Etwa 24.400 Kinder beginnen ihren neuen Lebensabschnitt mit der Einschulung. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) will heute (10.00 Uhr) auf einer Pressekonferenz über das beginnende Schuljahr berichten.