02.03.2023, 13:32 Uhr

Hohe Energiekosten, teure Lebensmittel, prekäre Beschäftigungsverhältnisse: Die Schuldnerberatungen in Schleswig-Holstein laufen mit ihrer Arbeit der Entwicklung zunehmend hinterher. Der Strom der Menschen, die wegen hoher Energiepreise die Beratungsstellen aufsuchten, reiße nicht ab, sagte die Leiterin der Koordinierungsstelle Schuldnerberatung in Schleswig-Holstein, Sibylle Schwenk am Donnerstag.