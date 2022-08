Warnt vor den vergleichsweise geringen Bildungsausgaben in Schleswig-Holstein: GEW-Vorsitzende Astrid Henke FOTO: Michael Staudt up-down up-down Astrid Henke zum Schulbeginn Corona und Schule: GEW verlangt klarere Regeln Von Frank Jung | 12.08.2022, 08:41 Uhr

Astrid Henke, die Vorsitzende der Bildungsgewerkschaft Erziehung & Wissenschaft (GEW) in Schleswig-Holstein, will Normalität in den Schulen, ohne das Infektionsrisiko aus den Augen zu verlieren.