Ende der Sommerferien naht Einschulung in SH: Die besten Geschenke, Glückwünsche und Sprüche Von Tilman Wrede | 16.08.2023, 17:23 Uhr Am 30. August 2023 ist in Schleswig-Holstein Einschulung. Symbolfoto: Imago/U. J. Alexander

In Schleswig-Holstein beginnt für die Erstklässler an den meisten Schulen am 30. August 2023 der sogenannte „Ernst des Lebens“. Eltern, Großeltern und Paten stehen vor der Frage, was das beste Geschenk ist? Und welche Wünsche sind angebracht?