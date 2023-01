Justitia Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozess Schüsse auf neuen Partner der Ex-Frau: Plädoyers erwartet Von dpa | 13.01.2023, 02:48 Uhr

In einem Prozess gegen einen 45-Jährigen um versuchten Totschlag, Freiheitsberaubung, Geiselnahme und Körperverletzung werden am Freitag (9.30 Uhr) am Kieler Landgericht die Plädoyers erwartet. Der Angeklagte hat Schüsse gestanden, aber eine Tötungsabsicht bestritten. Laut Anklage schoss er fünf Mal auf den neuen Freund seiner inzwischen von ihm geschiedenen Ex-Frau. Ihr neuer Partner wurde von drei Kugeln getroffen. Eine durchschoss die Hand, die anderen trafen Oberschenkel und Hüfte.