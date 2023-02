Handschellen Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Staatsanwaltschaft Schüsse auf Mann: Anklage fordert sieben Jahre Haft Von dpa | 01.02.2023, 17:38 Uhr

Nach Schüssen auf den neuen Partner seiner Ex-Frau hat die Staatsanwaltschaft für den Angeklagten eine Gesamtfreiheitsstrafe von sieben Jahren und sechs Monaten gefordert. Der 45 Jahre alte Mann sei am 29. August 2022 in Kiel bewaffnet zur Wohnung seiner Ex-Frau gefahren, um deren neuen Partner zu töten, sagte der Staatsanwalt am Mittwoch. Dafür habe der Mann extra die Schusswaffe gekauft und nicht, wie der Angeklagte vor Gericht behauptet habe, zur Tierabwehr, sagte der Staatsanwalt.