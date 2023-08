Desinfektionsmittel Schülke bekommt nach drei Jahren erneut neuen Eigentümer Von dpa | 07.08.2023, 16:00 Uhr Händedesinfektion Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z up-down up-down

Der Norderstedter Desinfektionsmittel-Spezialist Schülke bekommt drei Jahre nach der Übernahme durch den schwedischen Investor EQT neue Eigentümer. Wie EQT und die Schülke & Mayr GmbH am Montag mitteilten, wird das Unternehmen mit seinen rund 1200 Beschäftigten an ein Konsortium um die in München ansässigen Familienholding Athos und anderen Co-Investoren wie der Bitburger Holding verkauft. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen und soll im vierten Quartal dieses Jahres abgeschlossen werden.