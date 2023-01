Schule Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbildarchiv up-down up-down Schulen Schüler versprühen Reizgas an Schule in Neumünster Von dpa | 23.01.2023, 16:16 Uhr

Zwei Schüler haben am Montag an der Wilhelm-Tanck-Schule in Neumünster Reizgas versprüht. Diverse andere Schüler verspürten anschließend Atemwegsreizungen, wie die Polizei mitteilte. Die beiden 14 Jahre alten Täter konnten schnell ermittelt werden. Sie hatten gegen 10.30 Uhr ein Tierabwehrspray in der Aula der Schule versprüht. Die Teenager wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.