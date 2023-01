Karin Prien (CDU) Foto: Wolfgang Kumm/dpa/Archivbild up-down up-down Bildung Schüler haben mehr Zeit für Abschlussprüfungen Von dpa | 18.01.2023, 16:00 Uhr

In allen schriftlichen Abschlussprüfungen bis hin zum Abitur wird infolge der Corona-Belastungen in Schleswig-Holstein die Arbeitszeit in diesem Jahr noch um 30 Minuten verlängert. „Die Schülerinnen und Schüler, die in diesem Jahr die Prüfungen absolvieren, waren in den vergangenen beiden Jahren noch von Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie betroffen“, erläuterte Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Mittwoch. „Daher haben wir die Prüfungsbedingungen für diesen Jahrgang noch einmal an einigen Stellen modifiziert.“ In den Klassen 9 und 10 können die Mädchen und Jungen auch eine schriftliche Prüfung abwählen.