Digitalisierungsminister Schrödter will Bekanntheit von Digitalangeboten erhöhen

Schleswig-Holsteins Digitalisierungsminister Dirk Schrödter (CDU) hat Nachholbedarf beim Thema digitale Bürgerkonten ausgemacht. Von den knapp drei Millionen Menschen im Norden hätten bislang nur 170.000 ein Bürgerkonto angelegt, sagte Schrödter der Deutschen Presse-Agentur. „Wir müssen stärker für all das Werbung machen, was in der Verwaltung bereits heute online erledigt werden kann.“ Mit Hilfe eines Bürger- oder Servicekontos können Bürger im Norden Dienstleistungen der Verwaltung nutzen. Die Einrichtung eines solchen Online-Kontos auf den Internetseiten des Landes ist kostenlos.