Polarlichter leuchten in Westerholz an der Flensburger Förde. Foto: Matthias Kirsch up-down up-down Naturphänomen in SH Schon wieder leuchten Polarlichter über Schleswig-Holstein Von Matthias Kirsch | 24.04.2023, 06:54 Uhr

Wer in Schleswig-Holstein am Sonntagabend nach Sonnenuntergang in den Himmel schaute, konnte sie vielleicht entdecken: Polarlichter. Leider war der Himmel in weiten Teilen des Nordens bedeckt und trübte den Ausblick auf das seltene Naturphänomen.