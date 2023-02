Olaf Scholz Foto: Harald Tittel/dpa up-down up-down Bundeskanzler Scholz kommt zu Gottesdienst für Opfer des Messerangriffs Von dpa | 03.02.2023, 13:48 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Gottesdienst für die Opfer des Messerangriffs in einem Regionalzug in Brokstedt (Schleswig-Holstein) teilnehmen. Das kündigte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Freitag in Berlin an. Zu dem Gottesdienst am Sonntag in der Neumünsteraner Vicelinkirche hatten das Erzbistum Hamburg und die evangelische Nordkirche eingeladen. Auch Mitglieder der Landesregierung in Schleswig-Holstein werden erwartet.