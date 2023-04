Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Krankenhäuser Schön Kliniken übernehmen Imland-Kliniken Von dpa | 06.04.2023, 10:41 Uhr

Die Schön Kliniken haben die Imland-Kliniken in Rendsburg und Eckernförde gekauft. Der Übernahmeprozess sei damit aber noch nicht abgeschlossen, teilte ein Imland-Sprecher mit. In den kommenden Wochen soll die kartellrechtliche Freigabe beantragt und ein Insolvenzplan erarbeitet werden. Am 14. Juni sollen die Gläubiger über den Insolvenzplan sowie das Ende des Insolvenzverfahrens beraten und entscheiden. Der formale Eigentümerwechsel wird voraussichtlich zum 1. Juli erfolgen.