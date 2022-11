Die Faustregel kennen viele: Winterreifen von O bis O – von Oktober bis Ostern. Doch verpflichtend sind Winterreifen erst dann, wenn die Straßen- und Witterungsverhältnisse sie verlangen – also etwa bei Glatteis oder Schneefall.

Zweiteres könnte laut dem Meteorologen Sebastian Wache in Schleswig-Holstein bereits in der kommenden Woche der Fall sein. Ein aktuelles Wettermodell sieht besonders im Kreis Ostholstein die Möglichkeit des Schneefalls voraus. Bis zu 14 Zentimeter könnten demnach beispielsweise auf dem Bungsberg fallen. Aber auch im Norden und in der Mitte des Landes ist Schnee demnach möglich.

Nach einem ungewöhnlich milden Oktober, der vielen eher wie ein verlängerter Sommer vorkam, könnte ein plötzlicher Wintereinbruch den ein oder anderen Schleswig-Holsteiner unangenehm überraschen. Deshalb wollen wir heute von Ihnen wissen, ob Sie Ihr Auto bereits winterfit gemacht haben.

