Es wird stürmisch, verschneit und ungemütlich draußen – es sei denn man ist gut geschützt. So wie dieses Galloway-Rind im schleswig-holsteinischen Winter. Foto: Imago Images/penofoto Glatte Straßen Schnee und Sturm zum Wochenstart: Winter-Comeback in Schleswig-Holstein Von dpa | 06.03.2023, 07:11 Uhr

Eine knappe Woche nach dem meteorologischen Frühlingsbeginn nistet sich in dieser Woche Winterwetter in Schleswig-Holstein ein. Am Dienstag wird es dazu sogar noch stürmisch an der Ostseeküste.