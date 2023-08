Pandemie Schleswig-Holsteins Tourismus hat Corona am besten bewältigt Von dpa | 15.08.2023, 10:12 Uhr Bahnhof Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down

Der Tourismus ist in Schleswig-Holstein deutlich besser durch die Corona-Pandemie gekommen als in den benachbarten Küstenländern Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen. Dies geht aus einem Ländervergleich hervor, den das Statistikamt Nord am Dienstag veröffentlicht hat. Demnach lag die Zahl der Gäste-Übernachtungen im nördlichsten Bundesland 2022 mit 32,1 Millionen um 1,2 Prozent über dem Ergebnis im Vor-Corona-Jahr 2019. In den anderen Ländern waren hingegen deutliche Rückgänge zu verzeichnen.