Am Freitag werden in Schleswig-Holstein die Halbjahreszeugnisse verteilt. Foto: Jonas Güttler up-down up-down Jugendliche mit Zukunftssorgen Schleswig-Holsteins Schüler erhalten ihre Halbjahreszeugnisse Von dpa | 27.01.2023, 07:54 Uhr

Am Freitag ist Zeugnistag in SH. Nicht jeder Schüler geht am Mittag mit einem guten Gefühl nach Hause. Der Verein „Nummer gegen Kummer“ bietet Hilfestellung bei Sorgen und Nöten von Schülern und Eltern.