Schleswig-Holsteins Schüler erhalten Halbjahreszeugnisse Von dpa | 27.01.2023, 06:16 Uhr

Die Schüler und Schülerinnen in Schleswig-Holstein erhalten am heutigen Freitag ihre Halbjahreszeugnisse. Diese seien ein wichtiger Indikator dafür, wie das Kind in der Schule zurechtkommt, teilte der Verein „Nummer gegen Kummer“ mit. Zudem bewerbe man sich damit an weiterführenden Schulen, für eine Ausbildung oder auf Praktikumsplätze. Der Verein wies darauf hin, dass man sich bei Sorgen wegen seines Zeugnisses an die Beratungsangebote von „Nummer gegen Kummer“ wenden könne - egal, ob es sich dabei um schlechte Noten, Angst vor der Reaktion der Eltern oder Lernschwierigkeiten handele.