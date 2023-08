Tourismus Schleswig-Holstein will sich auf Rekord nicht ausruhen Von dpa | 31.08.2023, 12:57 Uhr Tourismus in Schleswig-Holstein Foto: Bodo Marks/dpa/Archivbild up-down up-down

Die Tourismuswirtschaft in Schleswig-Holstein hat das erste Halbjahr zwar mit Rekordzahlen abgeschlossen, muss nach Überzeugung von Tourismusminister Claus Ruhe Madsen (CDU) aber für die Zukunft einige Probleme lösen. So müssten die Ansprüche der Urlauber auch bei dem vorherrschenden Personalmangel erfüllt werden, sagte Madsen am Donnerstag. Notfalls müssten sich Anbieter absprechen, um ihr Angebot zum Beispiel beim Strandservice sicherzustellen.