Russischer Angriffskrieg Schleswig-Holstein will Partnerschaft mit Gebiet Cherson Von dpa | 21.06.2023, 13:18 Uhr

Schleswig-Holstein plant eine Solidarpartnerschaft mit dem von Russlands Angriffskrieg schwer betroffenen Gebiet Cherson in der Ukraine. „Schleswig-Holstein steht seit Ausbruch des russischen Angriffskriegs vor knapp 16 Monaten fest an der Seite der Ukraine“, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Mittwoch in Kiel. Seitdem habe das Land knapp 34.000 Menschen aus den umkämpften Gebieten aufgenommen, darunter mehr als 7000 Kinder und Jugendliche.