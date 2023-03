Johannes Callsen Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild up-down up-down Minderheitenbeauftragter Schleswig-Holstein will EU-Institution für Sprachenvielfalt Von dpa | 31.03.2023, 15:24 Uhr

Schleswig-Holstein hat der EU die Einrichtung einer Europäischen Institution für Sprachenvielfalt vorgeschlagen und das Land als Standort dafür angeboten. Dafür warb der Minderheitenbeauftragte Johannes Callsen in einem am Freitag veröffentlichten Schreiben an Bildungs- und Kulturkommissarin Marija Gabriel. Ein idealer Standort könnte die deutsch-dänische Grenzregion sein. Auch Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte das Thema bei Gesprächen in Brüssel in dieser Woche angesprochen.