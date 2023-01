Landwirtschaft Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Ministerpräsident Günther: Land will bei Landwirtschaft Trendsetter sein Von dpa | 22.01.2023, 14:10 Uhr

Schleswig-Holstein will in der Landwirtschaft laut Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) eine Vorreiterrolle einnehmen. „Als landwirtschaftlich geprägtes Land wollen wir die Trends von morgen schon heute erkennen oder sie am besten auch selber setzen“, erklärte Günther nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums am Sonntag aus Anlass der Internationalen Grünen Woche in Berlin. Der Norden sei mit seinen ertragreichen Böden, erfolgreichen Betrieben, vielen gefragten Spezialitäten und einer intakten Umwelt dafür bestens aufgestellt.