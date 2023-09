Bildung Schleswig-Holstein will Begabte stärker fördern Von dpa | 28.09.2023, 17:49 Uhr | Update vor 50 Min. Karin Prien Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild up-down up-down

Die Landesregierung will die Begabten- und Begabungsförderung in Schleswig-Holstein ausbauen. „Alle Schülerinnen und Schüler sollen die Chance erhalten, ihre Stärken und Talente zu entwickeln - und zwar unabhängig von ihrer Herkunft, ihrem Geschlecht oder ihrem sozialen Status“, sagte Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Donnerstag. Ziel ist es, Potenziale zu erkennen und zu fördern.