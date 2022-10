Ministerpräsident Daniel Günther Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa up-down up-down Weiterbetrieb Schleswig-Holstein will Änderung des Atomgesetzes zustimmen Von dpa | 18.10.2022, 20:27 Uhr

Schleswig-Holstein will der von der Bundesregierung angekündigten Änderung des Atomgesetzes und damit einem Weiterbetrieb der drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke bis Mitte April 2023 im Bundesrat zustimmen. „Wenn der Vorschlag so kommt, wie es der Bundeskanzler angekündigt hat, dann werden wir diesen Weg im Bundesrat mitgehen“, teilte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Dienstag mit. Das sei in der Landesregierung auch mit dem Grünen Koalitionspartner so verabredet.