Windräder bei Lägerdorf im Kreis Steinburg: Der Ausbau hat in Schleswig-Holstein wieder Fahrt aufgenommen. Foto: Christian Charisius SH erobert Platz eins zurück Schleswig-Holstein verdoppelt den Zubau an Windrädern Von Henning Baethge | 18.01.2023, 11:09 Uhr

Schleswig-Holstein hat beim Zubau der Windkraft wieder den Spitzenplatz in Deutschland erobert. Mit 132 Anlagen wurden im abgelaufenen Jahr doppelt so viele installiert wie im Jahr zuvor – und so viele wie in keinem anderen Bundesland.