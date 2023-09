Regierung Schleswig-Holstein unterzeichnet Partnerschaft mit Cherson Von dpa | 08.09.2023, 12:50 Uhr | Update vor 1 Std. Partnerschaft mit ukrainischem Gebiet Cherson Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild up-down up-down

Schleswig-Holsteins Landesregierung ist aus Solidarität mit der Ukraine eine Partnerschaft mit der Region Cherson eingegangen. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Vizegouverneur Yaroslav Shanko unterzeichneten am Freitag in Kiel eine entsprechende Vereinbarung, wie eine Regierungssprecherin mitteilte. Gouverneur Oleksandr Prokudin konnte nicht anreisen. Er war an dem der Unterzeichnung vorausgegangenen Gespräch per Videokonferenz zugeschaltet.