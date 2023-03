Straßenverkehr Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Schleswig-Holstein: Trotz Warnstreiks Lage auf Straßen ruhig Von dpa | 27.03.2023, 09:25 Uhr

Der ganztägige Verkehrswarnstreik hat am Montagmorgen in Schleswig-Holstein nicht für deutlich vollere Straßen als üblich gesorgt. Polizeidirektionen im Land konnten keine größeren Staus feststellen. Über Staus und ähnliches werde man aber auch oft nur informiert, wenn es Unfälle oder andere Besonderheiten gebe, hieß es etwa in Kiel und Flensburg. Auch der ADAC-Staumelder zeigte am Montagmorgen keine größeren Beeinträchtigungen auf den Straßen im Land an.