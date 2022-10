Windkraft Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild up-down up-down Energie Schleswig-Holstein Spitzenreiter beim Ausbau der Windkraft Von dpa | 20.10.2022, 12:16 Uhr

In Schleswig-Holstein sind von Januar bis September 92 neue Windenergieanlagen in Betrieb genommen worden und damit die meisten in Deutschland. Es folgten Nordrhein-Westfalen (68), Brandenburg (65) und Niedersachsen (62). Dies geht aus Angaben des Bundesverbandes Windenergie hervor. Demnach gingen in den ersten neun Monaten des Jahres insgesamt 365 Anlagen mit einer Leistung von 1575 Megawatt neu ans Netz. Die letzten Plätze belegten, abgesehen von den Stadtstaaten, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Sachsen mit nur je fünf neuen Anlagen und das Saarland mit zwei Inbetriebnahmen. Insgesamt seien zum 30. September bundesweit rund 28.000 Anlagen mit einer Gesamtleistung von rund 57.000 Megawatt am Netz gewesen.