Wohl einer der letzten Stimmzettel, die in SH für einen aus einem Bürgerbegehren hervorgegangenen Bürgerentscheid ausgegeben worden sind: Am letzten Sonntag stimmten die Einwohner von Großharrie bei Neumünster über die Wasserversorgung in ihrem Dorf ab. FOTO: Susanne Otto up-down up-down Rückschritt für direkte Demokratie Bürgerbegehren: SH erhöht Hürden massiv Von Frank Jung | 19.08.2022, 20:00 Uhr

Gegen Windkraftanlagen und Solarparks können sich die Menschen in Schleswig-Holstein bald nicht mehr so wehren wie bisher: Die Landesregierung will Bürgerbegehren dagegen so gut wie unmöglich machen. Und bei mehreren anderen Themen auch. Welche es sind und was dafür und was dagegen spricht.