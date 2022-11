Bushaltestelle Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Schleswig-Holstein schneidet bei Umfrage zum ÖPNV schwach ab Von dpa | 25.11.2022, 16:10 Uhr

In Schleswig-Holstein fühlt sich einer Umfrage zufolge rund ein Drittel der Menschen nicht gut an Bus und Bahn angebunden. Bundesweit liege das nördlichste Bundesland damit auf dem zwölften Platz, teilte der BUND am Freitag mit. Zufrieden äußerten sich 64 Prozent der Befragten.