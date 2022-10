Claus Ruhe Madsen (parteilos) Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild up-down up-down Regierung Schleswig-Holstein plant Welcome Center für Fachkräfte Von dpa | 17.10.2022, 16:47 Uhr

In Schleswig-Holstein soll ein Willkommenszentrum (Welcome Center) für ausländische Fachkräfte entstehen. Das teilte Wirtschafts- und Arbeitsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) am Montag nach einem Gespräch mit dem Chef der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit, Markus Biercher, mit. „Unser Ziel ist es, alle Potenziale auf dem Arbeitsmarkt auszuschöpfen“, sagte Madsen. Dazu gehöre es, junge Menschen für eine Ausbildung zu begeistern, Langzeitarbeitslose in den Arbeitsmarkt zu integrieren, die Erwerbstätigkeit bei Frauen zu erhöhen und die Fachkräfteeinwanderung zu erleichtern. Er sprach von einer drohenden Lücke von 180 000 Fachkräften bis zum Jahr 2035.