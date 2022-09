Touré besucht Landesunterkunft für Flüchtlinge Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild up-down up-down Flucht Schleswig-Holstein plant 2000 weitere Plätze für Flüchtlinge Von dpa | 09.09.2022, 10:42 Uhr

Die schleswig-holsteinische Landesregierung will zügig 2000 weitere Plätze für Flüchtlinge schaffen. Dies kündigte Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) im Gespräch mit den „Kieler Nachrichten“ an. „Wir sind in einer Ausnahmesituation und stehen solidarisch bereit“, sagte sie der Zeitung. „Aber ich habe den Eindruck, dass sich viele noch nicht im Klaren darüber sind, was für eine Herausforderung gerade auf uns zukommt.“ Die Zahlen seien höher als 2015 und 2016. Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine kamen von dort gut 40.000 Menschen nach Schleswig-Holstein.