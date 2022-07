ARCHIV - Nonnengänse stehen auf einer Wiese suchen nach Futter. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild FOTO: Christian Charisius up-down up-down Gänsefraß Schleswig-Holstein nimmt Gänsebestände verstärkt ins Visier Von dpa | 10.07.2022, 08:38 Uhr

Unzählige Gänse machen Bauern an der Westküste seit langem das Leben schwer. Die Vögel fressen Grasflächen kahl und verringern so das Angebot für Viehfutter. Der Umweltminister will helfen und die Jagd auf Nonnengänse ermöglichen. Die Entscheidung fällt aber woanders.