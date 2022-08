Orchestermusik Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild up-down up-down Festspiele Schleswig-Holstein Musik Festival vor dem Abschluss Von dpa | 27.08.2022, 05:49 Uhr

Die diesjährige Saison des Schleswig-Holstein Musik Festivals geht zu Ende. Zum offiziellen Abschlusskonzert steht am Samstagabend in Kiel George Gershwins Oper „Porgy and Bess“ auf dem Programm. Es spielt das NDR Elbphilharmonie Orchester unter Leitung seines Chefdirigenten Alan Gilbert. Mit dabei sind Künstlerinnen und Künstler, die in ihren Rollen zuletzt große Erfolge an der New Yorker Metropolitan Opera feierten. In Lübeck werden am Samstag und am Sonntag zum Festivalfinale alle vier Sinfonien von Johannes Brahms aufgeführt, der diesmal als Komponist im Mittelpunkt stand.