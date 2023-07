Am Samstag wurde das SHMF feierlich in Lübeck eröffnet. Foto: Markus Scholz up-down up-down Auftakt mit Mendelssohn-Oratorium Schleswig-Holstein Musik Festival eröffnet: Zuschauer umjubeln „Elias“ Von dpa | 02.07.2023, 08:58 Uhr

Das Schleswig-Holstein Musik Festival ging am Samstagabend in Lübeck in seine 38. Auflage. Und nach drei harten Jahren der Pandemie auch endlich wieder ohne Einschränkungen.